Ульяновск, 16 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Прокуратура Ульяновской области инициировала проверку в связи с отказом от пищи заключённых одной из исправительных колоний. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Проверка проводится в исправительной колонии № 2 регионального УФСИН России. Проверяется информация о голодовке группы заключённых. Сотрудники прокуратуры выехали в исправительное учреждение.

«Проведён личный приём указанных лиц, организовано тщательное изучение заявленных ими доводов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки, которая находится на контроле руководства надзорного ведомства, будет дана правовая оценка.

Ранее в местной прессе сообщалось, что голодовку объявили 12 заключённых, причиной стало недовольство режимом содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ульяновске вынесен приговор по уголовному делу о дезорганизации работы одного из СИЗО. Фигурантами уголовного дела стали четверо заключённых, получившие от двух лет до двух лет и шести месяцев лишения свободы.

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