Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге школьница случайно надышалась хлорными испарениями в ванной и попала в больницу. По данному факту проводится проверка. Об этом 16 сентября ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

MikeBird Ванна

Несчастный случай с 11-летней школьницей произошел 15 сентября. Девочка принимала ванну, в какой-то момент капли воды попали на пакет с хлоркой, началась химическая реакция.

«В результате девочка вдохнула испарения и ей стало плохо. Сейчас она в больнице, ее жизни ничего не угрожает», — пояснил собеседник агентства.

Отметим, что семья школьницы благополучная, на учете в социальных органах не состоит.