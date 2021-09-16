Новосибирск, , 09:57 — REGNUM В Новосибирске более 100 пунктов вакцинации будут работать на избирательных участках 17, 18 и 19 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

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«Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок, паспорт, страховой полис, СНИЛС», — уточнили в городской администрации.

Список прививочных пунктов опубликован на сайте мэрии.