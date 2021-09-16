Пермь, 16 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) 20 групп студентов перевели на дистанционное обучение. Образование в режим онлайн получают 4% учащихся, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Wikimedia.com Дистанционное обучение

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Причиной перевода на дистант названы выявленные случаи заражения коронавирусом. К традиционному формату обучения студенты вернутся на следующей неделе (20−26 сентября). В других вузах региона студенты учатся очно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае ежедневно выявляют более 445 заражений коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 94 605 случаев.