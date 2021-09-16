Брюгге, Бельгия, 16 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Французский ПСЖ сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ПСЖ Андер Эррера. На 27-й минуте «Брюгге» восстановил равновесие благодаря голу хавбека Ханса Ванакена.

Во втором туре ПСЖ примет на своём поле английский «Манчестер Сити», а «Брюгге» на выезде сыграет с немецким «РБ Лейпциг». Матчи пройдут 28 сентября.

Читайте также: «Аякс» разгромил «Спортинг» благодаря покеру Аллера