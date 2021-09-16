Иркутск, 16 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Пожароопасная обстановка обострилась в Иркутской области. Как сообщает 16 сентября территориальное управление ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 13 пожаров. Погибших нет, на пожарах в городах Братске и Иркутске травмированы два человека, пять человек спасены, ещё 12 человек эвакуированы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

ЧП произошло утром 15 сентября, в 09:36 по местному времени в двухэтажном деревянном доме на улице Черского в городе Иркутске.

К месту пожара прибыли три пожарных расчёта. Очаг возник в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 жильцов.

На момент прибытия первого подразделения шёл густой черный дым из окна на втором этаже. Возле дома был обнаружен травмированный мужчина 1967 г.р., с ожогами он был госпитализирован. Из окон по пожарным лестницам были спасены четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за последнюю неделю (6−12 сентября 2021 года) случилось 112 техногенных возгораний, это на 22 больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

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