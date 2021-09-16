Хабаровск, 16 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Министерство обороны одобрило перенос аэродрома ДОСААФ из микрорайона Второй Хабаровск за город и передачу его земли под первый в стране «Дальневосточный квартал».

УФСБ по СПб и Ленобласти Аэродром

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«Заместитель министра обороны России подписал согласование о переносе аэродрома ДОСААФ к селу Калинка. Врио губернатора края Михаил Дегтярев уже провёл переговоры с федеральным руководством Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев все указания заинтересованным структурам дал. После переноса аэродрома «ДОМ.РФ» выставит этот участок на торги, чтобы определить застройщика», — рассказал замминистра строительства Хабаровского края Александр Селеменев.

Аэродром «Динамо» на Втором Хабаровске появился в 1953 году.

На площадке аэродрома можно построить около 450 тыс. кв. метров жилья. Тут может появиться микрорайон примерно на 12 тыс. жителей, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, новый проект получил название «Дальневосточный квартал». Он предполагает предоставление застройщикам, проекты которые соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов ТОР и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры при условии снижения стоимости жилья для дальневосточников.