Париж, 16 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В сети появилось первое изображение нового кроссовера Citroen C3, созданного специально для рынков развивающихся стран. Снимок с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Citroen Тизер нового кроссовера Citroen

В основе архитектуры нового автомобиля будет лежать упрощенная версия модульной «тележки» CMP (Common Modular Platform) бразильской сборки. Новинка имеет общие черты с хетчбэком С3 и моделью C4, продающимися на европейском рынке.

Кроссовер оснащён двухуровневой головной оптикой с расходящимися от радиаторной решётки светодиодными полосами. На самой же решётке установлена эмблема компании.

Новая модель от Citroen разместится на ступень ниже модели C4 Cactus. Она будет включена в линейку Project CC21.

В движение автомобиль будет приводить четырехцилиндровый мотор рабочим объёмом 1,6 литра производительностью 118 «лошадей». Он агрегатируется с пятискоростной механической трансмиссией или с шестидиапазонным «автоматом».

Также для покупателей будут доступны версии мощностью 120 и 130 л. с. У индийских, бразильских и аргентинских дилеров новинка появится не ранее апреля 2022 года.

Ранее Citroen расширил свою модельную линейку автомобилем C5 Aircross Hybrid Black Edition. Машина создана на базе комплектации Shine Plus и укомплектована подключаемым гибридным мотором.

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