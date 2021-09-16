Сухум, 16 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Гагрского района Абхазии возбудили уголовное дело в отношении ряда сотрудников милиции МВД республики по делу об избиении гражданина России Артёма Русских, отдыхавшего в Гагре. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Абхазии.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Абхазия

По версии следователей, обвиняемые 7 апреля патрулировали свой район и встретили потерпевшего в горной местности. Они посчитали, что потерпевший сбывает наркотики. Впоследствии Русских и его супругу задерживали, проводили у них обыск без соблюдения необходимых процедур и допрашивали.

«Умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских А.А. путём нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела, а также с целью его устрашения, демонстрируя огнестрельное оружие — пистолет», — говорится в сообщении.

По делу проходит трое сотрудников милиции. Их на время следствия отстранили от выполнения служебных обязанностей. Кроме того, сообщается, что в преступлении якобы участвовали ещё несколько «неустановленных лиц».