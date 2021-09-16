Саратов, 16 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 251 нового носителя коронавируса, выписались по выздоровлении 111 пациентов. Накануне заболели 253 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 85 пациентов, с признаками ОРВИ — 160 человек, у шестерых — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 16 сентября подтверждено 84 723 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 870 человек.

В Саратове зарегистрировали больше всего заболевших за сутки — 100 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 80 человек, 24 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начали применять препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения коронавирусной инфекции.

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