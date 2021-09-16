Уфа, 16 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля инспекторов ГИБДД произошло в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Сообщается, что утром 16 сентября инспекторы ГИБДД несли службу по городу Уфе и двигались на автомобиле по улице Интернациональная. В какой-то момент они заметили автобус, который ехал во встречном направлении, при этом нарушил правила дорожного движения (проехал на запрещающий сигнал светофора).

«Для привлечения нарушителя к ответственности, сотрудниками ГИБДД было принято решение остановить данного водителя, для дальнейшего составления административного материала. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы решили развернуться, в ходе чего произошло столкновение с движущейся в попутном направлении ВАЗ-2109», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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