Варшава, , 09:50 — REGNUM По случаю 25-летия архивно-исторического сотрудничества Польши и Украины, в Бельведерском дворце в Варшаве 14 сентября прошла дискуссия ученых двух стран на тему «Польша и Украина в 1930—1940-е годы. 25 лет архивного и исторического сотрудничества». Об этом сообщает Polskie Radio.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Организатором мероприятия выступил польский Институт национальной памяти. С украинской стороны были приглашены как представители академической исторической науки, так и представители Архива Службы безопасности республики.

Руководитель Института национальной памяти Польши Мажена Крук во время выступления подчеркнула, что «за четверть века сотрудничества польские и украинские архивисты и историки обсудили и представили в 10 томах чрезвычайно важные и сложные аспекты истории обеих стран».

»Вышел том посвященный Волынской резне, том посвященный операции «Висла». Это непростые темы, которые на Украине и в Польше видят и воспринимают по-разному. Поэтому сам факт, что 25 лет назад удалось создать такую группу и, несмотря на сложности, очищать историю от налета лжи, публиковать документы и искать консенсус, это уже хорошо», — отметила Крук.

В свою очередь директор Архива Службы безопасности Украины Андрей Когут рассказал, что «за 25 лет сотрудничества с его учреждением были опубликованы тысячи документов, которые чрезвычайно важны для польских исследователей». Он добавил, что документы из Архива Института национальной памяти Польши также чрезвычайно важны для украинских историков.