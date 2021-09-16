Лиски, Воронежская область, 16 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Спровоцировать нападение на районный отдел полиции в Лисках Воронежской области мог бытовой конфликт между подозреваемым и местной жительницей, в котором якобы участвовали полицейские. Об этом написал «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Полиция

По пока неподтверждённой официально информации, подозреваемый, уроженец Каменского района Воронежской области, работал в частном охранном предприятии. У него был бытовой конфликт с жительницей того же района, в котором участвовали сотрудники лискинской полиции.

«Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил», — цитирует издание своего собеседника.

Официального подтверждения данной информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МВД по Воронежской области, около 05:30 16 сентября неизвестный мужчина проник в здание районного отдела полиции в Лисках Воронежской области и ранил сотрудника, а затем скрылся. На месте работают спецслужбы, принимаются меры по его задержанию. В Сети распространяется полицейская ориентировка.