Киев, 16 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 5744 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает украинский минздрав.

Facebook.comUkrmilitarymedic Вакцинация от коронавируса. Украина

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«За сутки 15 сентября на Украине зафиксировано 5744 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 629, медработников — 95)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 331 540.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончался 101 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 651.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 226 629 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 377 327 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 4640 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.