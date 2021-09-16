Аргун, Чечня, 16 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В чеченском городе Аргуне будет построен новый парк. Его проект стал одним из лучших на Всероссийском конкурсе объектов комфортной городской среды и выиграл 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе минстроя Чечни.

Krd.ru Парк

На грант, выделяемый из федерального бюджета, будет создан современный парк площадью более 11 тыс. кв. м, который назовут «Возрождение». Старт строительству будет дан в апреле 2022 года.

Парк спроектирован с учетом пожеланий горожан, которые активно участвовали в обсуждении проекта. Так, в новом месте отдыха появятся места для спокойного и активного отдыха, спортивные и детские площадки, фотозоны и фудкорты. Будут созданы условия для отдыха на воде.

Напомним, в 2020 году два города Чечни — Шали и Курчалой — выиграли гранты на благоустройство городских территорий.

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