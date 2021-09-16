Варшава, 16 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. По данным Центрального статистического управления Польши, опубликованным на странице ведомства в соцсети Twitter, в настоящее время в стране работает чуть более 27,6 тыс. небольших магазинов и киосков. Это на 1,6 тысячи меньше, чем было год назад.

В магазине

В организации отмечают, что при анализе причин стремительного сокращения торговых точек данного вида выявлены следующие причины такого положения дел — пандемия и распространение дискаунтеров (магазинов с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных).

«Локдаун, который был долгое время введен из-за пандемии коронавируса, нанес удар по торговле в мелких частных торговых точках. А с другой стороны в Польше развиваются дискаунтеры, где можно приобрести товары немного дешевле, чем в обычных магазинах. За последний год количество дискаунтеров выросло на 134 объекта, и на них стало приходиться 35% затрат жителей Польши», — говорится в сообщении.