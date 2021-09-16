Рязань, 16 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Постановление о начале отопительного сезона в Рязани с 16 сентября подписала глава администрации города Елена Сорокина. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

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Первыми тепло получат объекты социальной сферы — детские сады, школы, поликлиники, больницы. А с 20 сентября отопление будет подано поэтапно по заявкам управляющих компаний в многоквартирные дома.

«Осенью традиционно начинается сезон простуд. На улице холодно, и в квартирах становится сыро и неуютно. Мы ускоряем подключение к отоплению. Главное для нас — здоровье и комфорт горожан», — подчеркнула мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил ускорить пуск отопления, чтобы, в том числе, не осложнять пандемию сезонным повышением ОРВИ.