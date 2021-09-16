Углич, Ярославская область, 16 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Угличский районный суд Ярославской области поступило уголовное дело осужденного местной колонии, обвиняемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональную прокуратуру.

Телефонный мошенник

Как считает следствие, 36-летний житель города Рыбинска, отбывая наказание в колонии общего режима, совершал мошеннические действия с помощью мобильного телефона. События преступления относятся к октябрю 2020 года

«В ходе телефонных разговоров злоумышленник вводил граждан в заблуждение начиная диалог под видом лица, которого они давно знают или состоят с ним в родственных связях. Доверчивые граждане сами в ходе телефонного разговора называли обвиняемому имя лица, за которого они его приняли, после чего злоумышленник подтверждал данную информация и сообщал заведомо ложные сведения о наличии тяжелой жизненной ситуации и срочной необходимости денежных средств для погашения долговых обязательств. Таким образом обвиняемый совершил 4 оконченных хищения денежных средств и 2 покушения, причинив потерпевшим ущерб в размере более 30 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После изобличения свою вину телефонный мошенник признал в полном объеме. Сам телефон у осужденного колонии изъяли. Его уголовное дело поступило для рассмотрения в Угличский районный суд. Дата первого заседания пока не назначена.