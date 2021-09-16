Мадрид, 16 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Туристы из России, желающие въехать в Испанию, должны быть привиты одной из вакцин, разрешённых Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявили РИА Новости в генеральном консульстве Испании в Москве.

Флаг Испании

«Согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины «Спутник V» одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании», — говорится в сообщении генконсульства.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса и для сохранения здоровья людей «временное ограничение поездок, не обусловленных необходимостью, из третьих стран на территорию Евросоюза и ассоциированных Шенгенских стран, включая Испанию, находится в силе».

В генконсульстве также выразили надежду на то, что в скором времени данная мера закончится, и туристические поездки между двумя странами возобновятся.