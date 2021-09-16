Москва, 16 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Из Белоруссии, где проходили совместные с Россией стратегические учения «Запад-2021», начата переброска российских войск и техники в места постоянной дислокации. Об этом 16 сентября сообщили в Минобороны РФ.

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«Войска Западного военного округа, ВДВ и авиация ВКС России, задействованные в проведении совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигонах «Обуз-Лесновский» и «Брестский» на территории Республики Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы. Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелёта на аэродромы базирования в России. На них в течении ближайшего времени будут доставлены самолёты Ил-76, Ту-22м3, Су-35с, Су-30см, Су-34, вертолёты Ка-52, Ми-28н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в различных эпизодах учения.

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Как сообщало ИА REGNUM, стратегические учения «Запад-2021» вооружённых сил России и Белоруссии, которые проходят раз в два года, проводились в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

В манёврах были задействованы почти 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.