Кызыл, , 09:43 — REGNUM Здание построенного военными специалистами консультативно-диагностического медицинского центра, рассчитанного на прием до 300 пациентов в сутки, передало властям Республики Тува министерство обороны России. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что торжественная церемония передачи нового здания медицинского центра, который был построен по распоряжению президента РФ Владимира Путина и решению министра обороны страны Сергея Шойгу, прошла в Кызыле и на ней присутствовали представители командования Центрального военного округа, правительства Тувы, медицинский персонал и местные жители.

«В новом учреждении созданы все условия для качественного обследования, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Медицинский центр обеспечит жителей республики всем спектром высококвалифицированной медицинской помощи. Уверен, что построенные министерством обороны РФ объекты, станут важной составной частью региональной системы здравоохранения», — приводит пресс-служба слова представителя командования ЦВО генерал-майора Геннадия Тучина.

Также он поздравил жителей республики с открытием многофункционального медицинского центра и столетним юбилеем с момент образования Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября хирурги Архангельской областной клинической больницы эндоваскулярно прооперировали торакоабдоминальную аневризму аорты.