Москва, 16 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Москве за пять дней проведения акции «В добрые руки» неравнодушные люди собрали более 1,5 тыс. кг корма для животных, живущих в приютах, сообщается на портале мэра столицы.

geralt Собака в приюте

В рамах акции москвичи приносят корм и игрушки для кошек и собак. Уже собрано 1283 кг корма для собак и 290 кг корма для кошек

Те, кто хотят взять питомца, могут погулять с ним в специальной зоне. Некоторые забирают понравившихся питомцев с собой домой. Также на площадке работают ветеринары.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «В добрые руки» проходит в Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября.

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