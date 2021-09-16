Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель социального такси избил пожилую пассажирку-инвалида. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, а результаты расследования прокуратурой города поставлены на контроль. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Pavlofox Кулак

Инцидент произошел днем 15 сентября на Кавалергардской улице в центре Петербурга. 50-летний водитель социального такси, которое обслуживает инвалидов и других граждан, имеющих право на эту льготу, приехал к зданию поликлиники №38 за 70-летней женщиной-инвалидом первой группы. Однако ему не понравилось, что пассажирка медленно шла к машине, и, по его словам, опоздала, ему пришлось ждать ее 10 минут.

Все то время, пока пенсионерка пыталась дойти до такси, мужчина кричал на нее и не сдерживался в выражениях. А когда женщина садилась в автомобиль, мужчина, по словам очевидцев, стал ее торопить. В результате петербурженка решила отказаться от поездки и выйти из такси, но водитель несколько раз ударил женщину по голове и плюнул ей в лицо. За пожилую женщину заступилась прохожая, которая также стала жертвой неадекватного водителя: мужчина исцарапал ей лицо, прищемил дверью автомобиля плечо, толкнул на землю и скрылся.

После инцидента пожилая петербурженка была госпитализирована в больницу. А правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), результаты расследования которого прокуратурой поставлены на контроль.

«В ходе проверки прокуратуры также будет дана оценка законности деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности, в том числе при оказании услуг по перевозке пожилой женщины, — рассказали в ведомстве. — По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».