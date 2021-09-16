Ново-Огарево, Московская область, , 09:41 — REGNUM Вывод войск из Афганистан кардинально изменил международную ситуацию для стран ОДКБ. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM), мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — заявил Путин.

«Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств — членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах», — указал он.