Ново-Огарево, Московская область, 16 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Вывод войск из Афганистан кардинально изменил международную ситуацию для стран ОДКБ. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM), мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — заявил Путин.

«Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств — членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах», — указал он.