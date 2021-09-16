Ангарск, Иркутская область, 16 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Первый в Иркутской области памятный знак, посвящённый медицинским работникам, установят в Ангарске. Как сообщает 16 сентября пресс-служба правительства региона, это произойдёт в октябре 2021 года. Площадку будущего знака посетил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области Иркутск

Основой композиции станет чаша из цельного гранита с бронзовой змеей. Сейчас их изготавливают. Автором проекта является скульптор Александр Абрамов. Знак согласован с медицинским сообществом города. Работы идут за счёт внебюджетных источников финансирования.

Следующим этапом станет создание сквера медиков. Сделать его планируют в следующем году.

«Работа медиков — это ежедневный тяжёлый труд, достойный безграничной благодарности. Уверен, что сквер медицинских работников станет популярным местом отдыха для ангарчан.

Поэтому министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области дано поручение проработать возможность включения сквера в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», чтобы выйти на федеральное финансирование в следующем году», — сказал Игорь Кобзев.

Сквер памяти медицинских работников также планируют создать в Иркутске.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: на 16 сентября 2021 года число умерших пациентов достигло 4763 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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