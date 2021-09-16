Уфа, 16 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Высокие темпы роста фиксируют в металлургическом производстве в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Металлургия

Сообщается, что индекс промышленного производства в регионе в июле 2021 года составил 112,2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Значительные темпы роста фиксируются в металлургии: индекс за июль месяц составил 129,4% к соответствующему периоду прошлого года, за семь месяцев 2021 года индекс составил 121,0% к аналогичному периоду прошлого года.

«Повышение производства с начала года связано с увеличением выпуска профилей пустотелых стальных на 63,3% к 7 месяцам 2020 года, проката готового — на 16,6%, проволоки из легированной стали на 18,3%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открылся завод по производству рессор.