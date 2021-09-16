Ики-Бурульский район, Калмыкия, 16 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Калмыкии по обвинению в жестокости по отношению к сыновьям перед судом предстал отец двоих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Насилие

Следствием и судом установлено, что житель посёлка Ики-Бурул, находясь в нетрезвом виде, избил спящего ребёнка. Старшего сына мужчина ударил в лобную часть головы и обматерил. Свои действия родитель объяснил необходимостью выполнять его бытовые поручения.

Свою вину отец признал полностью и раскаялся в содеянном. За ненадлежащее воспитание детей и жестокость по отношению к ним суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.