Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» влетел в глубокую яму на перекопанной дороге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс.Такси

ДТП произошло в ночь на 16 сентября. В ГИБДД уже выяснили, что водитель уснул во время движения. Авария произошла на перекрёстке улицы Московской и Волгоградской — в том районе разрыто четыре ямы, ремонтные работы длятся уже несколько недель.

К счастью, никто не пострадал, в момент ДТП таксист не вёз пассажиров. В полиции напоминают водителям, что вести автомобиль уставшим опасно. Является ли это аргументом для «Яндекса», неизвестно. Ранее в компании разработали «технологию для мониторинга усталости водителей» — вероятно, в данном случае она не сработала?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минтранс Краснодарского края и комитет Ленинградской области по транспорту подали иск в суд, чтобы запретить агрегатору «Яндекс.Такси» передавать заказы «водителям и перевозчикам, не имеющим действующих разрешений».

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс.Такси

Компания «Яндекс.Такси» учреждена в 2015 году и принадлежит двум компаниям из Нидерландов. С конца августа 2021 года в ЕГРЮЛ юрлицо числится «в процессе реорганизации в форме выделения».