Ново-Огарево, Московская область, , 09:42 — REGNUM Десятки людей из окружения президента России Владимира Путина заболели коронавирусной инфекцией. Об этом российский лидер заявил 16 сентября во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Путин выразил сожаление, что не смог прибыть на саммит организации в Душанбе. В его ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом.

«Это не один, не два, а несколько десятков человек», — добавил он.

Российскому лидеру придётся ограничить свои контакты на несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Путин объявил, что ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом вокруг него. Ранее президент привился вакциной «Спутник V».

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