Казань, 16 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрированы пищевые отравления, связанные с употреблением грибов. По состоянию на 14 сентября в республике зафиксированы 10 случаев с 10 пострадавшими, в том числе один ребенок в возрасте 11-ти месяцев, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Петр Кончаловский. Грибы. 1911

За аналогичный период прошлого года в республике зарегистрировали 14 случаев отравления грибами с 14 пострадавшими.

Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов. Для обезвреживания условно съедобных грибов, их необходимо тщательно обработать, а затем отмочить или отварить. При первых признаках отравления сразу же вызвать врача.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в августе 2020 года в Татарии госпитализировали с признаками отравления грибами семью из четырех человек.

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