Томск, 16 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Жители пригорода Томска — микрорайона Северный парк — пожаловались в соцсетях на отсутствие горячей воды. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в Центре управления регионом (ЦУР) Томской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как объяснил заместитель главы Томского района, начальник управления ЖКХ, ГО и ЧС Андрей Масловский, при пробном запуске системы отопления в микрорайоне Северный Парк вышла из строя запорная арматура на головном участке тепловой сети.

16 сентября ресурсоснабжающая организация отключила котельную, в аварийном режиме ведутся необходимые работы. От горячего водоснабжения отключен весь микрорайон.

Ориентировочно, вода начнёт возвращаться в дома жителей 17 сентября.

«Детский сад и Губернаторский Светленский лицей, расположенные в Северном парке, не прерывают работу, так как в учреждениях установлена бойлерная система», — отметил Масловский.

Добавим, по сообщениям местных СМИ, без горячей воды остались около пяти тысяч жителей пригорода Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Томске планировали начать с 15 сентября, однако в связи с потеплением было принято решение «немного сдвинуть дату централизованного подключения отопления».

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