Орск, Оренбургская область, 16 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура организовала проверку деятельности ООО «Уралцветметремонт» после смертельного происшествия с работником. О этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

theilr Проверка

«В ходе проверки, организованной надзорным ведомством, предстоит дать оценку исполнению данной организацией требований трудового законодательства, в том числе по охране труда, а также принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений в целях предотвращения подобных происшествий», — сказала официальный представитель областной прокуратуры Анна Филиппова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 сентября на территории медно-серного комбината в Медногорске погиб работник подрядной организации из Орска. На слесаря упала монтажная люлька. По факту гибели на производстве возбуждено уголовное дело.