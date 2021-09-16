Челябинск, 16 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Челябинске спасли 13-летнего подростка от суицида. Об этом пишут СМИ.

Суицид

Инцидент произошёл на Университетской набережной. Граждане заметили, что юноша желает свести и счёты с жизнью, и вызвали силовиков. В результате школьника удалось отговорить от этого шага. Затем с ним начали работать психологи.

Как пишут издания, молодой человек был другом 13-летней девочки, которая ранее погибла. По предварительным данным, она ушла из жизни добровольно.