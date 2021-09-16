Ново-Огарево, Московская область, 16 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В окружении президента России коронавирусом заболели несколько десятков человек. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — заявил Путин.