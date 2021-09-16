Новосибирск, 16 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Новосибирске организована проверка по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Медицина

Предварительно установлено, что 14 сентября мужчина обратился в медицинское учреждение в Заельцовском районе Новосибирска с жалобой на резкую колющую боль в горле при глотании. После осмотра медики отпустили мужчину домой. Ночью его состояние ухудшилось. Утром мужчина был вынужден обратиться в другое лечебное учреждение, где ему извлекли из горла инородное тело.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются лица из числа родственников и врачей медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.