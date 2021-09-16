Лиски, Воронежская область, 16 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области 16 сентября, может быть причастен еще к трём убийствам.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция

По предварительной информации, после нападения на полицейский отдел, подозреваемый отправился в населенный пункт Каменка, там убил женщину и двоих детей, об этом пишет телеграм-канал Baza. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Между тем, в Сети распространяется ориентировка на подозреваемого — фото с камер видеонаблюдения, где снята машина, на которой подъехал предполагаемый преступник, и он сам.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальной информации, около 05:30 утра 16 сентября неизвестный проник на территорию райотдела полиции в Лисках Воронежской области, ранил полицейского и скрылся. Ведется его розыск.