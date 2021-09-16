Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Полиции Капитолия может потребоваться помощь для сдерживания митинга 18 сентября в Вашингтоне. Правоохранители запросили поддержку Национальной гвардии, следует из сообщения силового ведомства в Twitter.

Капитолий Лев Коровин © ИА Красная Весна

«Полиция Капитолия попросила министерство обороны о возможности получить поддержку Национальной гвардии, если такая необходимость возникнет 18 сентября», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 15 сентября заявил на брифинге, что полиция американской столицы попросила о помощи в преддверии митинга в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Акция протеста запланирована на 18 сентября, подробнее о запросе Кирби говорить не стал.

Начальник полиции Капитолия Том Мэнджер ранее проинформировал о намерении окружить здание Конгресса США металлическим ограждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года в беспорядки переросла манифестация у здания Конгресса, в которой участвовали сторонники Дональда Трампа. На тот момент он ещё не сложил полномочия президента США.

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