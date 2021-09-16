Москва, 16 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. На середину 2021 года в России больше всего мототехники было зарегистрировано в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоцикл

В Краснодарском крае на начало июля было зарегистрировано 112,3 тыс. мотоциклов — 5% от их общего количества в России.

Вторую строчку в списке занимает Приморский край. Здесь числится 98,8 тыс. экземпляров мотоциклов. Их доля составляет 4,3%. Далее по списку идут: Башкирия (95,7 тыс. ед.), Саратовская область (95,4 тыс. ед.). Эти два региона имеющие долю по 4,2%.

Пятёрку лидеров в этом региональном рейтинге замыкает Москва (88 тыс. ед.; 3,9%).

Напомним, на начало июля нынешнего года в РФ было зарегистрировано порядка 2,3 млн экземпляров мототехники. При этом самыми популярными в России байками стали мотоциклы отечественной марки «ИЖ». На эти модели приходится около трети (30%) от общего количества байков в стране.

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