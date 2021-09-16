Уфа, 16 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности из-за угрозы заноса вируса птичьего гриппа в Башкирию введен в республике. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского управления ветеринарии.

Ylrrw.cn Птичий грипп

Сообщается, что ситуация по птичьему гриппу в России остается напряженной. Так, в семи субъектах РФ было выявлено 17 вспышек гриппа птиц, в том числе в соседнем с Башкирией регионе выявили пять вспышек этого заболевания.

Отмечается, что государственная ветеринарная служба усилила меры по недопущению распространения вируса на территории Башкирии.

«Совместно с Минприроды проводятся рейды водоемов на факт обнаружения трупов дикой перелетной птицы. Совместно с Россельхознадзором проведены комиссионные обследования птицеводческих предприятий республики с указанием нарушений ветеринарных правил содержания сельскохозяйственной птицы в режиме закрытого и открытого типа. Вся техника республиканского противоэпизоотического отряда переведена в режим повышенной готовности для быстрого купирования возможного очага», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии усилят контроль для недопущения вспышек болезней животных.