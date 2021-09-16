Чита, 16 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 16 сентября привиты 335 248 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Mos.ru Вакцинация

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Завершили вакцинацию 312 782 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной).

За сутки первую дозу инъекции получили 1 212 жителей региона, завершена вакцинация еще у 1 757 человек.

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