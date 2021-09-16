Пермь, 16 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Перми с землёй сравняют здание бывшего бизнес-центра «Ермак». Снос запланирован на начало 2022 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Снос

Согласно данным из открытых источников, сейчас в здании расположена 51 организация.

Стоит отметить, здание в августе 2020 года было пущено с молотка. Судебные приставы принудительно реализовали имущество за долги.

Новый собственник намерен на месте офисного здания построить жилой дом премиального класса с коммерческими площадями на первом этаже. Пока идет проектирование дома, а договоры аренды в существующем офисном здании продлили на полгода.