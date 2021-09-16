На федеральной трассе в Чувашии появятся переходы с тактильными указателями
Чебоксары, 16 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. На федеральной трассе М-7 «Волга» в Чувашии на 90% выполнено строительство пешеходных переходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Искусственные сооружения длиной более 82 метров строят в Моргаушском районе возле деревни Сидуккасы и села Ахманеи. Ширина переходов составит 2,25 метра.
«Для маломобильных граждан смонтировали подъёмные платформы, для слабовидящих пешеходов — тактильно-рельефные наземные указатели», — говорится в сообщении.
В управлении отмечают, что основные строительно-монтажные работы на объектах завершены, ввод намечен на декабрь 2021 года.
В ведомстве обращают внимание на то, что данные участки являются одними из наиболее загруженных, в сутки проезжает более 16 тыс. автомобилей. Строительство переходов, по мнению специалистов, поможет «исключить аварии с участием пешеходов».
Всего в Чувашии на федеральных трассах работают три надземных и пять подземных пешеходных переходов. В настоящее время возводят ещё пять надземных переходов: два — в Моргаушском районе (у населённых пунктов Сидуккасы и Ахманеи), три — в Чебоксарском районе (у Хыркасов, Крикакасов и Яуши).
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выделили о 50 млн рублей на разработку документов транспортного планирования Чувашии и Чебоксарской городской агломерации. Цель — разработка проектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры республики на период до 2032 года.