Чебоксары, 16 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. На федеральной трассе М-7 «Волга» в Чувашии на 90% выполнено строительство пешеходных переходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Vv-fad.ru Один из переходов на федеральной трассе М-7 в Моргаушском районе Чувашии

Искусственные сооружения длиной более 82 метров строят в Моргаушском районе возле деревни Сидуккасы и села Ахманеи. Ширина переходов составит 2,25 метра.

«Для маломобильных граждан смонтировали подъёмные платформы, для слабовидящих пешеходов — тактильно-рельефные наземные указатели», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что основные строительно-монтажные работы на объектах завершены, ввод намечен на декабрь 2021 года.

В ведомстве обращают внимание на то, что данные участки являются одними из наиболее загруженных, в сутки проезжает более 16 тыс. автомобилей. Строительство переходов, по мнению специалистов, поможет «исключить аварии с участием пешеходов».

Всего в Чувашии на федеральных трассах работают три надземных и пять подземных пешеходных переходов. В настоящее время возводят ещё пять надземных переходов: два — в Моргаушском районе (у населённых пунктов Сидуккасы и Ахманеи), три — в Чебоксарском районе (у Хыркасов, Крикакасов и Яуши).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выделили о 50 млн рублей на разработку документов транспортного планирования Чувашии и Чебоксарской городской агломерации. Цель — разработка проектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры республики на период до 2032 года.