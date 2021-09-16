Сеул, 16 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон вошла список «Ста самых влиятельных людей мира» по версии американского журнала Time.

Издательство Time

Известно, что в текущем году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме режиссёра Ли Исаака Чана «Минари», став первой представительницей Южной Кореи, отмеченной Американской киноакадемией.

Кроме того, Юн Ё Чжон стала вторым азиатским лауреатом «Оскара» за всю историю после Миёси Умэки, получившей награду за лучшую женскую роль второго плана в 1958 году.

Одним из самых влиятельных людей этого года был также назван актёр Стивен Юн, который был номинирован на премию «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Минари». В список также вошли такие известные фигуры, как Принц Гарри и Меган Маркл, президент США Джо Байден, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.