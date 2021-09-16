Майкоп, 16 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Адыгее перевели на дистанционное обучение учащихся 38 классов из 26 школ. Причина — увеличение случаев заражения детей коронавирусом. В течение прошедшей недели таких учеников было выявлено 1056 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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При этом власти региона подчеркнули, что среди заболевших только дети. Педагогические коллективы приняли активное участие в вакцинации еще до 1 сентября. Привиты более 72% учителей, и вакцинация продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на неделей ранее в Адыгее были вынуждены уйти на дистанционное обучение свыше 300 учащихся из восьми школ. Положительные тесты были выявлены у 11 школьников, остальные ребята попали на карантин из-за контакта с ними.