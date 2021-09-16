Тверь, 16 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Тверской области отмечают 750-летие образования Тверской епархии. Торжественное мероприятие состоялось 15 сентября в Тверском областном театре драмы, в нем приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«750 лет назад при великом князе Ярославе Ярославиче была образована Тверская епархия — одна из пяти старейших кафедр Русской Православной Церкви. Это знаменательное для Верхневолжья и всей России событие мы отмечаем с глубоким почитанием нашей многовековой истории и выдающихся подвижников Православия. Мы гордимся тем, что здесь, на берегах великой русской реки Волги, в сердце нашей Родины — России, росла и крепла наша вера», — сказал, выступая на мероприятии, Игорь Руденя.

Тверская епархия является одной из древнейших в Русской православной церкви. Она основана в 1271 году Полоцким епископом Симеоном, ставшим первым архиереем Тверской земли. Кафедральный белокаменный Спасо-Преображенский собор в Твери стал первым монументальным сооружением, возведенным после нашествия татар. Первый патриарх всея Руси Иов, преподобные Нил Столобенский и Макарий Калязинский, благоверные Михаил Тверской и Анна Кашинская, священномученик архиепископ Тверской Фаддей (Успенский) — этих и многих других чудотворцев подарила тверская земля.

«Сегодня мы в первую очередь вспоминаем имена тех святых, которые отдали свои силы ради торжества истины в этом мире. Все мы тонко чувствуем веру и следуем ей. Каждая эпоха ставит перед людьми свои задачи и вызовы. Для нас таким вызовом является возрождение храмов и церквей, а также уважения к вере. Сейчас наступило то время, когда мы должны нести на своих плечах заботы о церкви», — подчеркнул митрополит Амвросий.

Затем состоялся концерт с участием мужского Московского Синодального хора, сводного хора Тверской академической филармонии, хоровых, фольклорных и танцевальных коллективов Твери.

750-летие Тверской епархии широко отмечается в регионе. В сентябре в школах региона в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» проведут тематические уроки, посвященные памятной дате. В октябре жители и гости региона смогут посетить фотовыставку «Храмовая архитектура Калининской области», презентации новых изданий, посвященных истории Тверской епархии, виртуальную выставку коллекции полнотекстовых электронных изданий «Православная Тверская земля». На здании областного Дворца бракосочетания установлена памятная доска — именно на этом месте с 1676 по 1930 годы находилась каменная церковь во имя святого Симеона Столпника. Знаменательной дате будут посвящены межрегиональная научная конференция «Тверская епархия в годы революции и гражданской войны», Фаддеевские образовательные чтения, научная конференция по истории Тверской епархии.