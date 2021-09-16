В Верхневолжье отмечают юбилей образования Тверской епархии
Тверь, 16 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Тверской области отмечают 750-летие образования Тверской епархии. Торжественное мероприятие состоялось 15 сентября в Тверском областном театре драмы, в нем приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Тверская епархия является одной из древнейших в Русской православной церкви. Она основана в 1271 году Полоцким епископом Симеоном, ставшим первым архиереем Тверской земли. Кафедральный белокаменный Спасо-Преображенский собор в Твери стал первым монументальным сооружением, возведенным после нашествия татар. Первый патриарх всея Руси Иов, преподобные Нил Столобенский и Макарий Калязинский, благоверные Михаил Тверской и Анна Кашинская, священномученик архиепископ Тверской Фаддей (Успенский) — этих и многих других чудотворцев подарила тверская земля.
Затем состоялся концерт с участием мужского Московского Синодального хора, сводного хора Тверской академической филармонии, хоровых, фольклорных и танцевальных коллективов Твери.
750-летие Тверской епархии широко отмечается в регионе. В сентябре в школах региона в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» проведут тематические уроки, посвященные памятной дате. В октябре жители и гости региона смогут посетить фотовыставку «Храмовая архитектура Калининской области», презентации новых изданий, посвященных истории Тверской епархии, виртуальную выставку коллекции полнотекстовых электронных изданий «Православная Тверская земля». На здании областного Дворца бракосочетания установлена памятная доска — именно на этом месте с 1676 по 1930 годы находилась каменная церковь во имя святого Симеона Столпника. Знаменательной дате будут посвящены межрегиональная научная конференция «Тверская епархия в годы революции и гражданской войны», Фаддеевские образовательные чтения, научная конференция по истории Тверской епархии.