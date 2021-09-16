Москва, 16 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве люди с нарушением зрения получат возможность проголосовать онлайн на выборах 17−19 сентября 2021 года. Систему электронного голосования совместили с программами, зачитывающими текст с экрана, сообщается на портале мэра столицы.

OpenClipart-Vectors Голосование

Избиратели с нарушениями зрения смогут проголовать с помощью программам экранного доступа — скринридерами. Они работают по аналогии с голосовыми помощниками.

Сринридеры зачитают незрячему человеку порядок проведения голосования. После загрузки бюллетеня будет представлен перечень кандидатов, за которых можно проголосовать, и подсказка, где можно поставить несколько отметок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Кроме того, жители Москвы будут выбирать депутатов Мосгордумы.

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