Саратов, 16 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Саратовской области зарегистрировали новые случаи отравления грибами. Всего пострадавшими числятся две женщины и трое мужчин, проживающих в Балашовском районе и в городах Петровск и Балашов, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Грибы на продажу

Причиной отравления, по данным ведомства, стали дикорастущие грибы свинушки, засоленные без предварительного отваривания, жареные грибы зонтики, маслята, которые также не подвергали предварительной термообработке.

Жителям настоятельно рекомендуют собирать только известные съедобные грибы; исключить их сбор в посадках рядом с автомобильными и железнодорожными дорогами, вблизи промышленных предприятий; не включать грибы в рацион детей до 10 лет, пожилых; обрабатывать грибы в день сбора, а необработанные — хранить в холодильнике; исключить покупку грибов в местах несанкционированной торговли. При появлении первых признаков отравления незамедлительно обратиться к врачу.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в конце августа зарегистрировали первые два случая с пострадавшими от отравления грибами. Медицинская помощь потребовалась 37-летнему мужчине и 45-летней женщине, проживающих в городе Петровске.

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