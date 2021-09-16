Пекин, 16 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Китайский космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту успешно отделился от базового модуля китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом 16 сентября сообщило Китайское национальное космическое управление, передаёт телеканал CGTN.

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Космонавты завершили третью по счёту миссию (всего предусмотрено 11 таких миссий) по подготовке станции к работе, продолжавшуюся 90 дней. Это рекорд по длительности пребывания китайских астронавтов за один полёт. За это время экипаж корабля завершил все подготовительные работы, включая установку модулей китайской космической станции и передачу экспериментальных данных.

Ожидается, что экипаж приземлится на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту стартовал с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2» с космодрома «Цзюцюань» 17 июня, а затем успешно пристыковался к орбитальной станции «Тяньгун».

Первый выход в открытый космос китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо осуществили 4 июля, установив запланированное оборудование, а также проведя проверку функционирования роботизированного манипулятора и скафандров.