Медногорск, Оренбургская область, 16 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области на территории медно-серного комбината произошел несчастный случай со смертельным исходом. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Смерть

По данным следствия, днем 15 сентября на территории предприятия работники орской компании «Уралцветметремонт» производили монтажные работы с использованием спецтехники, снабженной манипулятором. На слесаря-монтажника с манипулятора упал металлический предмет. С травмой головы мужчина был госпитализирован. В этот же день он скончался.

По данным пресс-службы медно-серного комбината, ЧП произошло на стройплощадке, которая была передана подрядной организации из Орска.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).